9 ottobre 2018- 18:39 Leonardo: compie 70 anni, domani festa a Villa Miani

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Leonardo compie 70 anni. Un compleanno importante che il gruppo ha celebrato con una serie di eventi e iniziative nel corso di quest'anno e che domani sera verrà festeggiato a Villa Miani a Roma. A fare gli onori di casa ai circa 500 ospiti previsti saranno i vertici del gruppo dell'aerospazio e difesa, il presidente Gianni De Gennaro e l'amministratore delegato Alessandro Profumo. L'invito è stato rivolto alle autorità istituzionali, al Governo ai massimi livelli e ai ministri di riferimento del gruppo, e cioè l'azionista Mef, Giovanni Tria, e i titolari del Mise, Luigi Di Maio e della Difesa, Elisabetta Trenta, e a parlamentari. Attesi anche gli ex top manager, come Pierfrancesco Guarguaglini e Giuseppe Bono, e rappresentanti dell'industria e clienti di riferimento del gruppo. Festa grande, dunque, per un gruppo che ha rivestito un ruolo da protagonista in 70 anni di storia industriale. La Società Finanziaria Meccanica Finmeccanica nasceva il 18 marzo del 1948 per gestire le partecipazioni nell'industria meccanica e cantieristica precedentemente acquisite dall'Iri, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale. Una lunga storia le cui tappe scorreranno in un percorso interattivo organizzato per l'occasione. Il programma dei festeggiamenti prevede poi un concerto dell'Orchestra Italiana del Cinema. La storia di Leonardo racconta la creazione, passo dopo passo, di uno straordinario patrimonio di competenze, capacità e tecnologie che le hanno consentito, negli anni, di assumere una dimensione internazionale fino a diventare, al giorno d’oggi, una delle prime dieci società al mondo nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Ma allo sguardo rivolto al passato si unisce la proiezione verso il futuro, quello di un gruppo che ha intrapreso una nuova fase di evoluzione e sviluppo avviata, nel gennaio 2018, con il Piano Industriale 2018-2022.