16 luglio 2018- 15:06 Leonardo: con Milestone Aviation contratto per 21 elicotteri ad Aramco (2)

(AdnKronos) - “Siamo lieti che Aramco continui a fare affidamento su di noi e di poter ora supportare il rinnovo della sua flotta elicotteristica con una formula personalizzata di leasing”, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di Milestone Daniel Rosenthal. “La nostra solida collaborazione con Leonardo e la sua moderna famiglia di prodotti ci ha permesso di soddisfare appieno i requisiti operativi del nostro cliente”. “Siamo felici che Aramco continui a riporre fiducia nel nostro AW139 per le proprie esigenze operative”, ha dichiarato il Capo della divisione Elicotteri di Leonardo Gian Piero Cutillo. “Ringraziamo inoltre Milestone, il maggior proprietario di nostri elicotteri civili per vari impieghi operativi, per la nostra lunga collaborazione e per il contributo assicurato per il conseguimento di questo storico obiettivo di mercato. Siamo pronti a lavorare insieme verso l’ingresso in servizio di questa nuova flotta di elicotteri destinati ad Aramco”. Uno dei maggiori utilizzatori di elicotteri di Leonardo in Medio Oriente, Aramco impiega 14 AW139 dal 2008 e sette AW109 dal 2006, prevalentemente per compiti di trasporto offshore in Arabia Saudita a supporto dell’industria Oil&Gas. Con l’introduzione di nuovi AW139 nell’ambito del programma di rinnovo della flotta di elicotteri medi, Aramco manterrà i più elevati standard di tecnologia, prestazioni, affidabilità, sicurezza, versatilità e spazio in cabina. L’AW139 presenta straordinarie capacità operative con un solo motore funzionante, anche in presenza di elevate temperature e in quota, caratteristica che ne fa la soluzione ideale per le esigenze di Aramco. L’AW139 è in grado di svolgere diverse missioni e i 21 esemplari oggetto del nuovo programma di Aramco saranno destinati a compiti di trasporto offshore e ricerca e soccorso. Nota ai redattori: