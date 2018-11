8 novembre 2018- 19:06 Leonardo: confermata guidance al rialzo 2018

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Leonardo, in considerazione dei risultati ottenuti nei primi 9 mesi e delle aspettative per i successivi, conferma la guidance per l’intero anno formulata in sede di predisposizione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno scorso. Gli ordini sono compresi tra 14,0 – 14,5 miliardi; ricavi tra 11,5 – 12,0 miliardi; l'ebita tra 1.075 - 1.125 milioni; il focf 300 – 350 milioni e un indebitamento netto di gruppo di circa 2,4 miliardi.