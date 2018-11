5 novembre 2018- 12:55 Leonardo: consolida leadership in Cina con ordini per 15 elicotteri AW139 (2)

(AdnKronos) - “Attraverso la firma di questi contratti e dell’accordo quadro - dichiara Alessandro Profumo, amministratore delegato del gruppo- Leonardo conferma la propria leadership nel settore elicotteristico in Cina. Un mercato in rapida espansione e altamente competitivo, dove i nostri prodotti allo stato dell’arte svolgono ogni giorno complesse operazioni di soccorso a sostegno della popolazione cinese. Siamo lieti di questa solida collaborazione con Sino-US. L’accordo dimostra ancora una volta il forte impegno di Leonardo nello sviluppo dei servizi di supporto destinati ai sempre più numerosi clienti in tutto il mondo, in linea con quanto indicato nel piano industriale”. “Leonardo - dichiara Jianming ZOU, presidente Jianming ZOU, Presidente di Shanghai Kingwing General Aviation - sta fornendo un prodotto leader a livello mondiale come l’AW139 e si è dimostrato un partner straordinario, sostenendo l’espansione della nostra azienda e investendo in un mercato in rapida crescita come la Cina”. Gli elicotteri di Leonardo venduti in Cina ad oggi sono 185, di vari modelli e categorie, per un’ampia gamma di impieghi commerciali e di pubblica utilità. Nell’elisoccorso Leonardo può vantare una quota di mercato pari al 70% nel Paese. Con le consegne previste nei prossimi anni, Kingwing diventerà uno dei più grandi operatori di elicotteri civili di Leonardo al mondo.