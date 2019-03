13 marzo 2019- 11:18 Leonardo: Conte, ‘genio immortale che rende orgogliosi’

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci saranno “una festa che durerà tutto l’anno e anche oltre, un’occasione per noi sistema Italia per celebrare un nostro genio riconosciuto e universalmente apprezzato in tutto il mondo”. Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alle presentazioni per i 500 anni dalla morte di un “genio multiforme, un talento indomito sempre alla ricerca di nuove sfide e conoscenze”. Un genio, quello di Da Vinci, “particolarmente versatile: non c’è disciplina del sapere che non lo abbia visto coinvolto”. Per questo, “é un immortale, nell’accezione laica del termine: é ancora oggi tra noi, si moltiplica nel tempo infinitamente, sempre evocato e presente, e ciò ci rende orgogliosi”. Conte si sofferma sul “poliedrico eclettismo” del genio Leonardo, che “racchiude il senso stesso del Rinascimento”, che segnò una “rinnovata fiducia nell’uomo”: Da Vinci é “stato figlio del suo tempo, in un’epoca di bellezza e fecondità. Nel segno di questa rinascenza dobbiamo lavorare, forti di questo patrimonio".