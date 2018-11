30 novembre 2018- 15:34 Leonardo: contratto con giapponese Mitsui per 4 elicotteri

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Leonardo e Mitsui Bussan Aerospace, distributore ufficiale in Giappone degli elicotteri AW139, AW169 e AW189, hanno annunciato ieri la firma di un contratto per quattro elicotteri nel corso di una cerimonia ufficiale durante il Japan Aerospace 2018. Il contratto, relativo a quattro elicotteri appartenenti ai modelli distribuiti da Mitsui Bussan Aerospace, consolida ulteriormente la partnership tra Leonardo e l’operatore nipponico che ha fortemente contribuito alla crescita della flotta di Leonardo in Giappone dove il modello AW139 è il best seller nella sua classe nel Paese. La collaborazione con Mitsui è inoltre stata più recentemente estesa ai nuovi modelli AW169 e AW189, i prodotti di maggior successo nei rispettivi segmenti, aprendo la strada ad un’ulteriore espansione della presenza di Leonardo in Giappone. Lo scorso marzo, Mitsui Bussan Aerospace e Leonardo hanno firmato un rinnovo triennale dell'accordo di distribuzione per i modelli AW169, AW139 e AW189. Inoltre, i partner hanno anche firmato l’accordo per la fornitura di parti di ricambio, rafforzando così i servizi di supporto e manutenzione nel Paese. L'AW139 si è dimostrato un prodotto vincente nel Paese per un’ampia serie di ruoli di pubblica utilità tra cui ricerca e soccorso, pattugliamento con la Guardia Costiera, ordine pubblico, antincendio e protezione civile con le autorità di Polizia e Vigili del Fuoco, sia a livello nazionale che presso diverse prefetture e municipi.