30 novembre 2018- 15:34 Leonardo: contratto con giapponese Mitsui per 4 elicotteri (2)

(AdnKronos) - La sede di Leonardo a Tokyo ha sostenuto la crescita della presenza dell’Azienda in Giappone fin dal 2008. Circa 130 elicotteri Leonardo sono attualmente in servizio nel Paese svolgendo una vasta gamma di missioni, tra cui ordine pubblico, eliambulanza, ricerca e soccorso, antincendio, soccorso in caso di calamità naturali, trasporto passeggeri, riprese televisive e operazioni navali. La flotta di elicotteri in Giappone è supportata da una vasta rete di servizi al cliente presente su tutto il territorio nazionale e che prevede la prossima apertura di un centro di manutenzione a Shizuoka. Il mercato degli elicotteri giapponese mostra un significativo potenziale nei prossimi decenni con fino a 30 nuove unità immesse sul mercato ogni anno.