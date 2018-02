LEONARDO: CRESCE FLOTTA ELICOTTERI IN BANGLADESH

7 febbraio 2018- 17:30

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Leonardo continua a crescere nel mercato elicotteristico del Bangladesh con l'annuncio, durante il Singapore Airshow, del prossimo ingresso in servizio con Bashundhara Airways di cinque elicotteri di cui tre AW109 Trekker e due AW119Kx. Le unità, si legge in una nota, saranno impiegate per compiti di trasporto utility, elisoccorso, ordine pubblico, sorveglianza e trasporto passeggeri. Con le consegne previste entro la fine del 2018, Leonardo si conferma il leader nel mercato degli elicotteri con motori a turbina con una quota superiore al 30% nel Paese asiatico.Inoltre, Bashundhara Airways diventa il distributore esclusivo di elicotteri commerciali prodotti da Leonardo, nonché centro di manutenzione, avviando così una proficua collaborazione al fine di rafforzare ulteriormente la presenza in Bangladesh. L’accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti per Leonardo nell'espansione globale della sua rete di assistenza clienti, con la realizzazione di centri di manutenzione vicini agli operatori garantendo una sempre migliore qualità del servizio.Leonardo ha già una presenza consolidata in Bangladesh con importanti clienti governativi che operano con i suoi elicotteri, tra cui ad esempio gli AW139 dell’Aeronautica Militare e gli AW109M della Marina, oltre ad altri sistemi di difesa e sicurezza.