LEONARDO: CUTILLO, BENE RISULTATI TRIMESTRE, IN LINEA CON TARGET PIANO

4 maggio 2017- 10:34

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - I risultati del primo trimestre del 2017 "sono in linea con il percorso del piano industriale" e. "in un contesto ancora difficile e incerto" consentono di "confermare le guidance" formulate per l'intero anno. A sottolinearlo è stato il chief financial officer di Leonardo, Gian Piero Cutillo, presentando agli analisti i dati approvati ieri dal consiglio di amministrazione del gruppo. "L'anno è cominciato bene. Il leggero calo dei volumi era atteso, soprattutto nel settore elicotteri, dopo un quarto trimestre 2016 molto forte", ha spiegato Cutillo. Siamo focalizzati - ha evidenziato - sulla realizzazione del piano e, sulla base dei dati del trimestre, siamo fiduciosi di poter raggiungere gli obiettivi fissati per l'anno".Il cfo di Leonardo ha posto l'accento sulle "buone performance commerciali dove le debolezze di alcuni settori, come gli elicotteri, vengono compensate da altri business come l'aeronautica e l'elettronica per la difesa". I risultati del trimestre mostrano, ha aggiunto Cutillo, una crescita della redditività e della profittabilità mentre il free operating cash flow vede un miglioramento anche per effetto dell'incasso del secondo anticipo sul contratto degli Eurofighter con il Kuwait.