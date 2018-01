LEONARDO: CUTILLO, DOPO DIFFICOLTà 2017 GRANDI ASPETTATIVE PER ELICOTTERI

30 gennaio 2018- 15:57

Vergiate, 30 gen. (AdnKronos) - Leonardo volta pagina nel settore degli elicotteri e, dopo le difficoltà del 2017, nutre ora "grandi aspettative" per il suo rilancio. Ad assicurarlo è il capo della divisione elicotteri di Leonardo, Gian Piero Cutillo, nel corso della presentazione del nuovo piano industriale agli analisti. "Ci aspettiamo risultati già nel breve periodo. Ci troviamo di fronte un mercato in crescita e possiamo farcela avendo le nostre linee core ben posizionate", ha sottolineato Cutillo. "Le difficoltà del 2017 - ha detto Cutillo - sono state chiaramente comprese e sono state intraprese azioni in termini di cambiamento dell'organizzazione e di processi. Ci muoviamo ora nella giusta direzione. Sono presenti segnali positivi ed è stato implementato un piano chiaro per ripristinare la redditività a doppia cifra nel 2020".