30 novembre 2018- 17:50 Leonardo: domani primo congresso Remote 2018 su futuro elisoccorso

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Il futuro dell'impiego degli elicotteri per compiti di soccorso e nelle grandi emergenze. E' questo il tema del primo congresso Remote 2018, promosso da Siaarti (Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva), che domani Leonardo ospiterà presso lo stabilimento di Vergiate, in provincia di Varese. Siaarti presenterà la sua proposta per le linee guida dell'elisoccorso in Italia in termini di nuove tecnologie, procedure, formazione del personale medico operante su eliambulanze. L'evento vedrà la partecipazione di esperti, operatori dei servizi di soccorso aereo, rappresentanti dell'industria di settore con tavole rotonde, presentazioni ed esercitazioni dimostrative con elicotteri in statica e in volo. Leonardo e Siaarti hanno annunciato nei giorni scorsi un importante accordo di collaborazione non esclusiva nel campo dei servizi di elisoccorso. L’accordo ha come obiettivo la crescita delle capacità di missione delle eliambulanze e dell’efficacia dei servizi medici collegati al loro impiego attraverso, ad esempio, lo studio di nuove configurazioni interne dei futuri elicotteri, la definizione di nuove linee guida e standard per i medici e la loro formazione, sia in Italia che a livello internazionale.