LEONARDO: ELICOTTERO AW119KX SCELTO DA POLIZIA AMBIENTALE NEW YORK

26 luglio 2017- 17:11

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - L’elicottero monoturbina AW119Kx è stato scelto dal Dipartimento di Polizia Ambientale di New York per impieghi a salvaguardia delle risorse idriche della città. Ad annunciarlo è Leonardo in una nota. La consegna è prevista nel 2018. Il sistema di fornitura idrica di New York è il più grande degli Stati Uniti ed è protetto a terra e dal cielo contro potenziali minacce quali terrorismo, inquinamento e crimine. L’AW119Kx selezionato dal Dipartimento di Polizia Ambientale presenta una configurazione altamente customizzata e dotata di faro di ricerca, FLIR (sensore elettrottico Forward Looking Infra Red), altoparlanti esterni, sistema per lo sbarco delle squadre di pronto intervento durante il volo stazionario sull’obiettivo, gancio baricentrico, serbatoi ausiliari del carburante, una barella pieghevole, e ampi finestrini su entrambe le porte di accesso dell’equipaggio ai lati dell’elicottero per consentire una miglior visibilità verso l’esterno. L’AW119Kx è inoltre predisposto per l’uso di una benna in operazioni antincendio. Quest’ordine espande ulteriormente la presenza dell’AW119Kx sul mercato mondiale degli elicotteri dedicati a compiti di polizia e di pubblica utilità, grazie anche all’elevata rapidità di riconfigurazione della cabina per rispondere ai più esigenti requisiti in termini di versatilità operativa..