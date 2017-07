LEONARDO: ELICOTTERO AW169 SCELTO DA POLIZIA NORVEGESE

26 luglio 2017- 13:56

Roma, 26 lug. (AdnKronos) - L’elicottero AW169 si è aggiudicato la gara indetta dalla Polizia norvegese per il nuovo elicottero dedicato ai compiti di pubblica sicurezza nel Paese. Lo ha recentemente annunciato il cliente, dando il via alla modernizzazione della propria componente elicotteristica. Il contratto, la cui firma è prevista ad agosto 2017, prevede l’acquisto di tre elicotteri, con un'opzione per ulteriori tre unità, e un pacchetto di supporto della durata di dieci anni. La nuova flotta permetterà alla polizia norvegese di potenziare le sue capacità e la sua prontezza di risposta per contrastare minacce come il terrorismo e altri crimini, assicurando un più ampio raggio di azione rispetto agli attuali elicotteri in servizio oppure operando più rapidamente sulle tratte più brevi decollando da varie basi quando necessario. Gli AW169 svolgeranno una serie di compiti tra cui ricognizione, sorveglianza, e il trasporto di squadre dedicate alle operazioni speciali garantendo elevata versatilità grazie a una rapida e facile riconfigurazione a seconda della missione. La configurazione specifica degli elicotteri della polizia norvegese consentirà il trasporto di sei persone oltre all'equipaggio.