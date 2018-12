14 dicembre 2018- 18:13 Leonardo: Fim, bene nuova organizzazione, ora sviluppo

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - La Fim Cisl promuove la nuova organizzazione della parte elettronica varata ieri dal cda di Leonardo. A esprimere un giudizio positivo è il segretario nazionale, Michele Zanocco. "L’accorpamento in un’unica Divisione Elettronica, appunto, delle precedenti Sas, Etn e Sdi alle quali si aggiungono la LoB Automation e la parte civile di Atc precedentemente inserite nella divisione Ssi, ricompone attività tra loro omogenee e interdipendenti sia nei mercati che per lo sviluppo generando importanti sinergie di prodotto e di ricerca ed eliminando difficili (a volte) coesistenze nei siti multi divisionali". "Segnaliamo come Fim Cisl con soddisfazione - sottolinea Zanocco - la ricomposizione civile-militare di ATC per la quale ci siamo battuti da sempre: serve ora agire immediatamente ed efficacemente per recuperare le pesanti perdite accumulate in un mercato che ha visto per decenni Leonardo protagonista mondiale e che tale deve rimanere". Inoltre, "la composizione all’interno della nuova Divisione di SDI ( ex Oto Melara e Wass) darà un profilo diverso e più articolato che va oltre la ricostituzione della precedente Selex-ES. Sarà pertanto fondamentale che nella definizione dei piani industriali nessuna delle attività assuma carattere marginale o si avviino azioni di dismissioni di parti di business, ma che tutte vengano valorizzate nel mantenimento delle competenze e delle tecnologie proprietarie, utilizzando tutte le sinergie che potrà portare questa nuova organizzazione. La consistenza dimensionale dell’Elettronica deve garantire - afferma ancora Zanocco - di essere più forti anche nelle alleanze europee ed internazionali, a partire dai tavoli aperti con Naval Group/Thales sulla parte siluristica e nel tavolo della Cantieristica Navale Europea, che il nostro paese sta trattando attraverso primariamente Fincantieri, in collaborazione con Leonardo".