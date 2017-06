LEONARDO: FIRMA CONTRATTO CON DIFESA UK DA 290 MLN (2)

(AdnKronos) - Per rispondere a questa esigenza, Leonardo ha firmato un accordo di collaborazione con Hensoldt per offrire soluzioni di aggiornamento dei sistemi IFF in tutto il mondo. Le due aziende metteranno a disposizione il portafoglio completo dei loro prodotti per l’identificazione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti internazionali. Per l’aggiornamento delle piattaforme britanniche, il team fornirà il trasponder M428 e l’unità cripto SIT 2010 di Leonardo e gli interrogatori MSSR 2000 I® e MSR 1000 I di Hensoldt. In particolare, le due aziende mettono a disposizione l’unica tecnologia di generazione di chiavi crittografiche disponibile al di fuori degli Stati Uniti, fornendo una capacità IFF Modo 5 interamente europea, sia nella progettazione che nella produzione. Per questo la soluzione offerta dai due partner europei è pronta per essere introdotta sul mercato. Leonardo e Hensoldt, insieme, sono il principale fornitore europeo di soluzioni IFF Modo 5. Leonardo ha già equipaggiato con questa tecnologia gli Eurofighter Typhoon della Royal Air Force e le portaerei della Classe Queen Elizabeth della Marina Militare britannica. La società fornisce, inoltre, la tecnologia IFF Modo 5 al caccia Gripen E della Saab, ha recentemente dimostrato le innovative capacità di un IFF “reverse” (aria – terra) sui velivoli Typhoon italiani e sta studiando, nell’ambito di un programma di aggiornamento tecnologico del Ministero della Difesa UK, l’introduzione di questa nuova capacità per i velivoli Eurofighter del futuro. Hensoldt sta adeguando al nuovo standard le piattaforme delle Forze Armate tedesche, francesi, statunitensi e di altre nazioni. Tra gli altri, l’equipaggiamento è utilizzato su tutte le navi della Marina tedesca, nonché da diverse navi della Royal Navy. Hensoldt ha, inoltre, realizzato la rete IFF di controllo del traffico aereo dell’Aviazione tedesca.