17 gennaio 2019- 18:05 Leonardo: firma contratto da 325 mln in Uk per supporto elicotteri Apache

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Leonardo ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito per la fornitura di servizi completi di supporto e manutenzione per la flotta di elicotteri Apache AH Mk.1. Il contratto di supporto operativo integrato (IOS - Integrated Operational Support) ha un valore di circa 293 milioni di sterline, circa 325 milioni di euro, e garantirà la copertura dei relativi servizi dal primo aprile 2019 fino al ritiro della flotta, previsto nel 2024. Il contratto è stato annunciato nel corso della visita presso lo stabilimento Leonardo di Yeovil del Ministro per gli Approvvigionamenti della Difesa del Regno Unito Stuart Andrew MP, che ha dichiarato: “Gli Apache hanno assicurato negli anni un sostegno operativo fondamentale per il personale militare britannico e alleato nel corso delle operazioni in Libia e in Afghanistan. Questo contratto consentirà alle nostre Forze Armate di continuare a beneficiare delle capacità offerte da questi elicotteri in attesa dell’ingresso in servizio dei nuovi Apache nel 2022”. “Siamo lieti di aver ottenuto questo contratto per il supporto della flotta di elicotteri Apache AH Mk.1 fino al loro ritiro dal servizio operativo e siamo felici che il Ministro abbia deciso di visitare lo stabilimento di Yeovil, in maniera da poter apprezzare di persona le capacità industriali uniche e straordinarie presenti in UK”, ha dichiarato Geoff Munday, managing director della divisione Elicotteri di Leonardo in UK.