17 gennaio 2019- 18:05 Leonardo: firma contratto da 325 mln in Uk per supporto elicotteri Apache (2)

(AdnKronos) - In qualità di prime contractor Leonardo, attraverso le sue divisioni Elicotteri e Elettronica, continuerà ad essere supportata dai suoi partner industriali Boeing, Lockheed Martin e Longbow International per fornire parti di ricambio, servizi di ingegneria, manutenzione, riparazione e revisione per gli Apache AH Mk.1. Presso la principale base di Apache AH Mk.1 utilizzati dall’Esercito Britannico a Wattisham, Leonardo continuerà a gestire le diverse attività di supporto garantendo il soddisfacimento delle aspettative del cliente. A Middle Wallop inoltre Leonardo continuerà a fornire il numero di ore di volo previste dalle attività addestrative. Il contratto sarà gestito dal team integrato composto da personale dell’Azienda e del Ministero della Difesa presso un ufficio dedicato nello stabilimento di Yeovil e garantirà l’operatività richiesta riducendo al contempo i costi di gestione. Nel Regno Unito Leonardo fornisce servizi di supporto operativo integrato e di addestramento anche per la flotta di elicotteri AW159 Wildcat e AW101 Merlin del Ministero della Difesa.