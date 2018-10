26 ottobre 2018- 16:47 Leonardo: firma Mou con cinese Kangde per nuovo aereo lungo raggio

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - Leonardo ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con il gruppo cinese Kangde Investment nell’ambito del programma Comac CR929 con l’obiettivo di incrementare la propria presenza in Cina. Nell’ambito del programma Leonardo valorizzerà competenze e proprietà intellettuale sviluppate sul territorio nazionale a fronte della partecipazione finanziaria da parte di Kangde per assicurarsi un ruolo primario nella futura joint venture. Denominata Kangde Marco Polo Aerostructures Jiangsu Co. Ltd. la società sarà responsabile dello sviluppo, produzione e assemblaggio di componenti in materiale composito per il velivolo CR929. Le tecnologie e le capacità produttive proprietarie di Leonardo consentiranno quindi lo sviluppo di un nuovo aero da trasporto civile a lungo raggio. Secondo stime di mercato nei prossimi vent’anni in Cina ci sarà bisogno di oltre 1.500 nuovi aerei wide body. Di interesse per Leonardo anche gli sviluppi dell’industria spaziale del paese. Quest’oggi nella città di Zhangjiagang, nella provincia cinese di Jiangsu, il gruppo cinese Kangde Investment Group ha celebrato la posa della prima pietra del nuovo stabilimento dove verranno costruite le sezioni di fusoliera in fibra di carbonio del nuovo velivolo a lungo raggio COMAC CR929.