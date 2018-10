26 ottobre 2018- 16:47 Leonardo: firma Mou con cinese Kangde per nuovo aereo lungo raggio (2)

(AdnKronos) - Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti di Leonardo, di COMAC, di Kangde Investment Group, il Governatore della Provincia di Jiangsu, vari esponenti politici locali ed una vasta rappresentanza di aziende ed istituti di ricerca del settore aerospaziale cinese. Il programma CR929 è stato lanciato da COMAC, insieme all’azienda russa UAC, nel 2017 con l’obiettivo di sviluppare un velivolo a lungo raggio e fusoliera larga. Leonardo aveva siglato nel 2015 un accordo preliminare con COMAC, azienda statale cinese responsabile dei programmi aeronautici civili del paese, per avviare la collaborazione per lo sviluppo e la produzione di sezioni di fusoliera in materiale composito.