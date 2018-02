LEONARDO: IN GIAPPONE APRE CENTRO ECCELLENZA MANUTENZIONE ELICOTTERI

5 febbraio 2018- 15:47

Rooma, 5 feb. (AdnKronos) - Leonardo espande i servizi di supporto al cliente in Giappone con il primo centro di eccellenza per la manutenzione di elicotteri nel Paese. Il gruppo italiano e la società giapponese Shizuoka Air Commuter Corporation (Sacc) hanno annunciato la firma di un accordo per la realizzazione di un centro di manutenzione, riparazione e revisione presso l’Aeroporto Shizuoka-Monte Fuji. L’intesa prevede l’avvio della costruzione di un nuovo hangar dedicato nel 2018, con completamento in autunno e apertura nella primavera del 2019. Il centro sarà dedicato ai modelli di elicottero AW109 e AW139, di grande successo nel Paese, con la capacità di supportare fino a 24 unità ogni anno e la possibilità di espandere ulteriormente le sue attività in base alla domanda del mercato. Si tratta del primo centro di eccellenza per la manutenzione di elicotteri in Giappone, finalizzato all’espansione della rete di supporto nel Paese che già comprende quattro centri di servizio. La qualifica di centro di eccellenza viene assegnata da Leonardo a strutture in grado di erogare il maggior numero di servizi a vantaggio di vari clienti, assicurando il costante soddisfacimento di standard specifici dettati dalle esigenze degli operatori e tenendo presente anche le particolari caratteristiche del mercato. Con oltre 100 centri di supporto per elicotteri in tutto il mondo, Leonardo punta ad aprire almeno un centro di eccellenza in ogni mercato considerato strategico. La scelta riflette il forte impegno dell’azienda nel considerare il cliente al centro di ogni attività intrapresa, dalla progettazione al supporto per l’intero ciclo di vita del prodotto.