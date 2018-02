LEONARDO: IN GIAPPONE APRE CENTRO ECCELLENZA MANUTENZIONE ELICOTTERI (2)

5 febbraio 2018- 15:47

(AdnKronos) - La sede regionale di Leonardo a Tokyo supporta la crescita del business elicotteristico dell’Azienda in Giappone dal 2008. Sono oltre 120 gli elicotteri di vario tipo oggi in servizio nel Paese, dedicati a vari ruoli operativi quali eliambulanza, ordine pubblico, ricerca e soccorso, antincendio, protezione civile, trasporto VIP/corporate, supporto all’editoria e compiti utility navali. Leonardo fornisce manutenzione elicotteristica in Giappone da circa 25 anni e intende rafforzare ulteriormente il livello del servizio anche in futuro.Il mercato degli elicotteri con motori a turbina offre significative opportunità nei prossimi decenni, nel corso dei quali sarà necessario sostituire molte macchine ormai obsolete con prodotti moderni. Sono oltre 30 i nuovi elicotteri che potrebbero entrare in Giappone ogni anno. Nata nel 1991, Shizuoka Air Commuter Corporation (SACC) è basata nella Prefettura di Shizuoka, dove si trova il Monte Fuji, e ha fornito servizi operativi e di manutenzione per elicotteri e business jet per 25 anni senza aver registrato alcun incidente.Sacc impiega inoltre, dal 2015, due elicotteri GrandNew prodotti da Leonardo a supporto del programma di elisoccorso nazionale denominato Dr. Heli. Sacc appartiene allo stesso gruppo di Fuji Dream Airlines (FDA), una delle compagnie aeree di maggior successo nel trasporto regionale in Giappone.