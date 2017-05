LEONARDO: IN I TRIM. UTILE +21,9% A 78 MLN, RICAVI IN CALO A 2,4 MLD (-2,4%)

3 maggio 2017- 18:30

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - Utili in crescita per Leonardo nel primo trimestre del 2017. Il gruppo dell'aerospazio e difesa archivia il periodo con un risultato netto positivo pari a 78 milioni di euro, in assenza di operazioni straordinarie e in aumento del 21,9% rispetto ai 64 milioni del primo trimestre del 2016, che aveva beneficiato della plusvalenza sulla cessione di Fata. In calo, invece, i ricavi che si attestano a 2,476 miliardi di euro con una flessione del 2,4%, rispetto al primo trimestre del 2016, per effetto della riduzione dei ricavi negli elicotteri e dell'effetto negativo del cambio Gbp-euro. Sul fronte degli indici reddituali, i risultati, approvati oggi all'unanimità dal cda di Leonardo, mostrano l'ebitda pari a 330 milioni di euro, +1,2% rispetto ai 326 milioni del primo trimestre 2016, con l’ebitda margin, pari a 13,3%, è in crescita rispetto al 12,9% del primo trimestre 2016. L'ebita, pari a 187 milioni di euro, +14% rispetto ai 164 milioni del primo trimestre 2016, sostenuto in particolare dall’Aeronautica ed dall’Elettronica, che hanno più che compensato la flessione degli Elicotteri.Il ros si attesta al 7,6%, in aumento di 110 bp dal 6,5% del primo trimestre del 2016, grazie in particolare all’Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza. L'ebit pari a 155 milioni di euro, +15,7% rispetto a 134 milioni del primo trimestre del 2016. Anche l’ebit margin, pari a 6,3%, risulta in crescita di 100 bp rispetto al 5,3% del 2016. Il risultato netto ordinario si attesta a a 78 milioni di euro, +39,3% rispetto ai 56 milioni del primo trimestre del 2016, grazie al miglioramento dell’ebit.