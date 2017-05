LEONARDO: IN I TRIM. UTILE +21,9% A 78 MLN, RICAVI IN CALO A 2,4 MLD (-2,4%)(2)

3 maggio 2017- 18:47

(AdnKronos) - Il free operating cash flow è negativo per 427 milioni di euro, in sensibile miglioramento (+51,3%) rispetto agli 876 milioni negativi del primo trimestre del 2016 anche per effetto dell’incasso del secondo anticipo sul contratto EFA Kuwait, pur confermando l’usuale tendenza del gruppo a registrare significativi assorbimenti di cassa nella prima parte dell’esercizio. L'indebitamento netto di gruppo è pari a 3,254 miliardi di euro, in miglioramento di 958 milioni di euro (-22,7%) rispetto ai 4,212 miliardi al 31 marzo 2016 grazie al positivo andamento di cassa del periodo.In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2017 e delle aspettative per i successivi, il gruppo conferma le guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016. Il cda, che si è riunito sotto la presidenza di Gianni De Gennaro, ha espresso un sentito ringraziamento al management e a tutti i dipendenti di Leonardo, riconoscendo nei risultati conseguiti il loro determinante contributo e l’attiva adesione alle scelte e alle azioni adottate.