LEONARDO: IN I TRIM. UTILE +21,9% A 78 MLN, RICAVI IN CALO A 2,4 MLD (-2,4%)(3)

3 maggio 2017- 18:48

(AdnKronos) - Quanto all'andamento dei singoli settori, per gli elicotteri, in un contesto che rimane caratterizzato dall’incertezza e dalle difficoltà di alcuni mercati di riferimento, l’andamento del primo trimestre mostra un livello di nuovi ordinativi in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, in particolare nel segmento governativo e per il modello AW139. I risultati economici hanno risentito di taluni rallentamenti negli avanzamenti produttivi, oltre che all’effetto negativo del cambio di conversione delle società in valuta diversa dall’euro, confermando tuttavia una redditività in doppia cifra. Nel settore dell'eettronica, difesa e sistemi di sicurezza, il primo trimestre evidenzia una buona performance commerciale, con la prevista flessione registrata dalla Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale parzialmente compensata dalle maggiori acquisizioni registrate dalla Divisione Sistemi Avionici e Spaziali. Con ricavi sostanzialmente in linea rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, nonostante un effetto negativo del cambio, l’ebita risulta in netto miglioramento, principalmente per effetto dei benefici derivanti dalle iniziative di efficientamento e contenimento dei costi in tutte le Divisioni e in DRS, nonché del progressivo recupero della redditività industriale nell’ambito della Divisione Sistemi per la Sicurezza e per le Informazioni. Dal punto di vista commerciale, il primo trimestre del 2017 del settore dell'aeronautica ha registrato un significativo livello di ordini in entrambe le Divisioni. A fronte di volumi di attività in linea con quanto consuntivato nel primo trimestre del 2016, con la leggera flessione dei ricavi della Divisione Aerostrutture compensata dai maggiori volumi della Divisione Velivoli, il miglioramento della performance industriale della Divisione Velivoli ha determinato l’incremento dell’ebita. (segue)