LEONARDO: IN I TRIM. UTILE +21,9% A 78 MLN, RICAVI IN CALO A 2,4 MLD (-2,4%)(4)

3 maggio 2017- 18:48

(AdnKronos) - Dal punto di vista produttivo sono state effettuate consegne pari a 35 sezioni di fusoliera e 20 stabilizzatori per il programma B787 (nel primo trimestre 2016 consegnate 30 fusoliere e 19 stabilizzatori), e 10 fusoliere Atr (24 nel primo trimestre 2016). Per le produzioni M-346 sono stati completati 2 velivoli di cui 1 destinato all’Aeronautica Militare italiana e 1 all’Aeronautica Militare polacca. Nello spazio, il primo trimestre conferma il buon andamento del segmento manifatturiero, che ha registrato un incremento dei volumi di attività rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, in particolare su programmi per telecomunicazioni. Ciò, unitamente al miglioramento della redditività industriale delle attività di fornitura di servizi satellitari, ha determinato una marcata crescita del risultato economico.