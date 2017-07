LEONARDO: IN PRIMI 6 MESI ACQUISITI ORDINI PER 5,1 MLD

27 luglio 2017- 15:06

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Ordini in crescita nei primi sei mesi del 2017 per Leonardo. Il gruppo ha acquisito ordini pari a 5,061 miliardi di euro, rispetto ai €mln. 12,867 miliardi del primo semestre del 2016, che includeva l’effetto dell’acquisizione del contratto EFA Kuwait per un importo di 7,95 miliardi. Escludendo tale effetto, gli ordini registrano una crescita del 3%. E' quanto emerge dalla relazione semestrale approvata oggi dal cda di Leonardo. Il “book to bill” risulta pari a 0,95, in miglioramento (escludendo l’effetto del contratto EFA Kuwait) rispetto allo 0,91 del 2016. Il portafoglio ordini è pari a 33.923 milioni di euro (-3% rispetto a giugno 2016), caratterizzato da una crescente solidità, per effetto della rigorosa selezione dei contratti acquisiti. La copertura assicurata dal portafoglio ordini risulta pari a oltre tre anni di produzione equivalente.