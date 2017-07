LEONARDO: IN PRIMI 6 MESI RICAVI -1,6% A 5,3 MLD, UTILE A 194 MLN

27 luglio 2017- 15:08

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Leonardo archivia il primo semestre del 2017 all'insegna di una sostanziale stabilità dei ricavi e degli utili che, a differenza del corrispondente periodo del 2016, non beneficia di partite straordinarie. I ricavi si attestano a 5.326 milioni di euro, -1,6% rispetto al primo semestre del 2016, per via dell’effetto negativo del cambio euro/sterlina. Il risultato netto ordinario è pari a 194 milioni di euro, in linea con i 200 milioni del primo semestre del 2016, che aveva beneficiato, per circa 30 milioni, di oneri finanziari particolarmente bassi per effetto di differenze cambio positive riflesse anche nei fair value dei derivati. La bottom line del conto economico mostra un risultato netto positivo per 194 milioni, in assenza di operazioni straordinarie.Risultato che si confronta con i 210 milioni del primo semestre del 2016 che hanno beneficiato della plusvalenza sulla cessione di Fata per 10 milioni di euro. Gli indici reddituali evidenziano un miglioramento con l'ebita pari a 482 milioni di euro, +2,1% rispetto ai 472 milioni del primo semestre 2016, sostenuto in particolare dall’Aeronautica e dall’Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza, che hanno più che compensato la flessione degli Elicotteri.