LEONARDO: IN PRIMI 6 MESI RICAVI -1,6% A 5,3 MLD, UTILE A 194 MLN (2)

27 luglio 2017- 15:08

(AdnKronos) - Il ros si attesta al 9,0%, in aumento di 30 bp dal 8,7% del primo semestre del 2016.. L'ebit pari a 400 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto ai 399 milioni del primo semestre del 2016. L’ebit margin a 7,5%, risulta in lieve crescita rispetto al 7,4% del 2016. Il free operating cash flow (FOCF) è negativo per 531 milioni di euro, in deciso miglioramento (+33,0%) rispetto ai 793 milioni negativi del primo semestre del 2016 anche per effetto dell’incasso del secondo anticipo sul contratto EFA Kuwait, pur confermando l’usuale tendenza del Gruppo a registrare significativi assorbimenti di cassa nella prima parte dell’esercizio.L' indebitamento netto di gruppo è pari a 3.577 milioni di euro, in miglioramento di 656 milioni di euro (-15,5%) rispetto ai 4.233 milioni al 30 giugno 2016, grazie al positivo andamento di cassa del secondo semestre del 2016, in parte assorbito dall’esborso derivante dall’acquisizione di Daylight Solution e delle ulteriori quote di Avio (per complessivi €mil. 168), nonché dal pagamento dei dividendi (€mil. 81).