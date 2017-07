LEONARDO: IN PRIMI 6 MESI RICAVI -1,6% A 5,3 MLD, UTILE A 194 MLN (3)

27 luglio 2017- 18:09

(AdnKronos) - Nel secondo trimestre gli ordini sono stati pari a 2.414 milioni di euro, -76,6% rispetto al secondo trimestre 2016, che ha beneficiato dell’acquisizione del contratto EFA-Kuwait per 7,95 miliardi. Escludendo tale effetto, gli ordini risultano in crescita. I ricavi sono pari a 2.850 milioni di euro, -0,9% rispetto al secondo trimestre 2016. L'ebita si attesta a 295 milioni di euro, -4,2% rispetto ai 308 milioni del secondo trimestre 2016: l'ebit a 245 milioni di euro, -7,5% rispetto ai 265 milioni del secondo trimestre 2016. Il risultato netto ordinario è pari a 116 milioni di euro, -19,4% rispetto ai 144 milioni del secondo trimestre 2016. Il focf è negativo per 104 milioni di euro rispetto agli 83 milioni positivi del secondo trimestre del 2016.Quanto all'andamento dei singoli settori di attività del gruppo, per gli elicotteri, pur in un contesto che rimane caratterizzato dall’incertezza e dalle difficoltà di alcuni mercati di riferimento, l’andamento del primo semestre mostra un livello di nuovi ordinativi in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, in particolare nel segmento governativo export e principalmente per il modello AW139. La redditività, che si mantiene su livelli di assoluta eccellenza, seppur in leggera flessione rispetto al primo semestre del 2016, sconta alcune previste difficoltà a conseguire i livelli attesi di marginalità su talune linee di prodotto. Per l'elettronica, difesa e sistemi di sicurezza, il primo semestre evidenzia ordini leggermente inferiori al primo semestre del 2016 escludendo l’effetto sfavorevole del tasso di cambio sterlina/euro, con la prevista flessione registrata dalla Divisione Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale parzialmente compensata dalle maggiori acquisizioni registrate da DRS e dalla Divisione Sistemi Avionici e Spaziali. I ricavi sono lievemente superiori rispetto allo stesso semestre dello scorso anno nonostante un effetto negativo del cambio, l’ebita risulta in netto miglioramento.