8 maggio 2018- 15:12 Leonardo: nasce Leonardo International per sviluppo estero

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - Nasce Leonardo International. Ad annunciarlo è Leonardo, in occasione dell'approvazione dei risultati del primo trimestre 2018. In linea con l’approccio 'One Company', Leonardo, spiega in una nota, sta trasformando la sua rete internazionale tramite la riorganizzazione e il consolidamento delle sue realtà all’estero, con l’esclusione dei mercati domestici (Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia), con l’obiettivo di creare una singola ed unica entità legale in ciascun Paese, in grado di rappresentare l’offerta Leonardo, promuovere sul territorio le opportune intese con società terze, supportare il cliente lungo l’intero ciclo di vita dei programmi e sviluppare il business di Leonardo a livello globale.