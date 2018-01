LEONARDO: ORDINATI ULTERIORI ELICOTTERI IN LETTONIA PER POLIZIA FRONTIERA

2 gennaio 2018- 11:37

Roma, 2 gen. (AdnKronos) - La Polizia di Frontiera della Lettonia ha firmato un contratto che prevede l’acquisto di due elicotteri monomotore AW119Kx con configurazione dedicata, un’opzione per un’ulteriore unità e servizi di addestramento per equipaggi e tecnici addetti alla manutenzione. Lo rende noto il gruppo Leonardo in un comunicato. Gli AW119Kx saranno consegnati dallo stabilimento Leonardo di Philadelphia nel 2019 e svolgeranno un’ampia gamma di missioni tra cui ricerca e soccorso, trasporto, antincendio e protezione civile sostituendo due obsoleti AB206B JetRanger.I nuovi elicotteri si aggiungono ai due AW109 Power di Leonardo già impiegati con successo dalla Polizia di Frontiera negli ultimi dieci anni. L’AW119Kx è stato scelto dopo un’attenta valutazione di vari modelli concorrenti, nell’ambito del programma di modernizzazione della flotta elicotteristica del Ministero dell’Interno, dimostrandosi la soluzione migliore per soddisfare i requisiti della gara e confermando inoltre il livello di soddisfazione del cliente nei confronti dei prodotti di Leonardo per questi ruoli. La combinazione di AW109 Power e AW119Kx potenzierà le capacità e la versatilità della Polizia di Frontiera per operazioni anche in condizioni meteo estreme, di giorno e di notte.