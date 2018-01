LEONARDO: ORDINATI ULTERIORI ELICOTTERI IN LETTONIA PER POLIZIA FRONTIERA (2)

2 gennaio 2018- 11:37

(AdnKronos) - L’AW119Kx è il miglior elicottero monomotore nella sua categoria di peso, con avionica allo stato dell’arte per consentire all’equipaggio di mantenere la massima concentrazione nella missione, oltre ad elevata efficacia operativa e sicurezza.L’AW119Kx presenta un’ampia cabina, in grado di ospitare fino a sei passeggeri, e la ridondanza di tutti i principali sistemi, caratteristica quest’ultima tipica di elicotteri bimotore a garanzia di un ancor più elevato livello di sicurezza.Circa 300 elicotteri AW119 sono stati ordinati fino ad oggi in quasi 40 paesi da oltre 120 clienti. Il nuovo AW119Kx è l’ideale per lo svolgimento di diversi compiti come ordine pubblico, eliambulanza, utility, antincendio, trasporto VIP/Corporate, addestramento e applicazioni governative. Diverse Forze di Polizia hanno scelto l’AW119 in vari Paesi tra cui USA, Cina, Corea del Sud, Finlandia e Brasile per citarne alcuni.