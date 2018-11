8 novembre 2018- 18:56 Leonardo: ordini 9 mesi +20% a 9,4 mld, trainati da contratto NH90 Qatar

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - Balzo degli ordini per Leonardo nei primi 9 mesi del 2018. Le acquisizioni di nuovi ordini presentano, rispetto ai primi nove mesi del 2017, un significativo aumento pari al 20%, escluso l'effetto cambio negativo, essenzialmente trainati dall'ordine NH 90 Qatar di Elicotteri. L’andamento positivo degli Elicotteri ha più che compensato la flessione dell’Elettronica, Difesa e Sistemi di Sicurezza e dell’Aeronautica, che nel periodo a confronto avevano beneficiato degli ordini rispettivamente per le unità navali destinate alla Marina Militare del Qatar e per le attività di supporto dei velivoli EFA oltre che maggiori ordini sul B787. Il book to bill risulta superiore ad 1. Il portafoglio ordini assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 3 anni.