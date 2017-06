LEONARDO: ORDINI ELICOTTERI PER 120 MLN DOLLARI A LCI (2)

19 giugno 2017- 15:31

(AdnKronos) - "Stiamo assistendo - ha proseguito Maunder - ad un aumento della domanda per elicotteri moderni e caratterizzati da un eccellente rapporto costo/efficacia, destinati a vari segmenti di mercato. Questo ulteriore ordine evidenzia la nostra fiducia nel mercato e permette ad LCI di dotarsi di una flotta elicotteristica che abbia la giusta dimensione e il miglior mix di prodotti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Il numero record di elicotteri che stiamo prendendo in consegna questo mese per poi redistribuirli con contratti di leasing agli operatori finali è una chiara dimostrazione della forza e della diversità della domanda nel mercato elicotteristico, in particolare per i prodotti di Leonardo". "Siamo lieti di espandere la nostra partnership di lunga data con Leonardo i cui elicotteri, versatili e innovativi, sono molto apprezzati tra gli operatori con i quali lavoriamo in tutto il mondo", ha dichiarato Michael Platt, amministratore delegato di Lci. La flotta di LCI è in continua crescita con un mix equilibrato in vari mercati che ora include l’elisoccorso, il trasporto passeggeri a supporto del settore Oil&Gas, la ricerca e soccorso, compiti utility e di addestramento". La flotta di elicotteri di LCI è utilizzata attraverso contratti di leasing da operatori di tutto il mondo e in una vasta gamma di settori. La flotta di elicotteri di LCI è attualmente composta da circa 60 unità, inclusi i prodotti leader di mercato AW139, AW169 e AW189.