26 ottobre 2018- 17:43 Leonardo: Palombella, bene parole Profumo su Pomigliano

Roma, 26 ott. (AdnKronos) - “Accogliamo favorevolmente le parole dell'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel considerare la partecipazione al programma COMAC CR929 testimonianza del ruolo centrale del sito di Pomigliano d'Arco nella strategia internazionale del Gruppo”. Così il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, commenta il Memorandum of Understanding che Leonardo ha sottoscritto con il gruppo cinese Kangde Investiment con l’obiettivo dichiarato di incrementare la propria presenza in Cina. “Positivo anche il fatto che il Gruppo voglia valorizzare competenze e proprietà intellettuale sviluppate sul territorio nazionale a fronte della partecipazione finanziaria da parte di Kangde”, continua Palombella. “Come Uilm abbiamo sempre ritenuto fondamentale per Leonardo la necessità di una svolta strategica per accrescere le proprie competenze industriali e tecnologiche, creare prodotti in grado di competere sui mercati internazionali e incrementare l'occupazione e questa partnership sembra andare in questa direzione”.