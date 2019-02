14 febbraio 2019- 12:40 Leonardo: premiata per Corporate Governance da Ethical Boardroom

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Leonardo ha ricevuto il premio Best Corporate Governance 2019 nel settore dell’Aerospazio & Difesa in Europa. Il prestigioso riconoscimento, si legge in una nota, è stato assegnato da Ethical Boardroom, rivista britannica leader nell’analisi di tematiche di governance e societarie a livello globale. Leonardo è peraltro l’unica azienda italiana presente nell’edizione 2019, in cui figurano le società che si sono maggiormente distinte per l’efficacia del modello di governance, contribuendo, dunque, a creare valore, nel lungo termine, per tutti gli stakeholder di riferimento."Siamo orgogliosi del premio che ci è stato conferito - sottolinea Giovanni De Gennaro, Presidente di Leonardo - che rappresenta un significativo riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni. Anche in questo ambito Leonardo ha dimostrato la sua capacità innovativa rafforzando le proprie politiche di governance aziendale e rispondendo alle esigenze di una sempre maggiore trasparenza verso l’esterno, allineandosi tempestivamente a tutti gli standard e le best practice su scala nazionale e internazionale". Una governance efficace e solida, conclude De Gennaro, "è fondamentale in un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo e rappresenta la base per l’implementazione del nostro Piano Industriale 2018-2022".