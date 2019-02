14 febbraio 2019- 12:40 Leonardo: premiata per Corporate Governance da Ethical Boardroom (2)

(AdnKronos) - Il premio conferito a Leonardo, giunto alla quinta edizione, viene assegnato ad aziende caratterizzate da una comprovata leadership nel settore della Corporate Governance. Leonardo è stata valutata sulla base di parametri legati a Corporate Governance Overview, Corporate Sustainability Governance, Pay for Performance, Enterprise Risk Management, Investors Engagement, Boardroom Diversity, Effective Operations. La qualità e l’efficacia della governance di Leonardo sono testimoniate anche dalla valorizzazione delle diversità nell’ambito del Cda in termini di presenza femminile (il 33% dei componenti è donna), di indipendenza (con una quota pari al 75%) e di un mix di competenze ed esperienze. Fra i principali punti di forza figurano una politica di remunerazione equa e trasparente e un solido sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Inoltre, nel 2016, le funzioni del Comitato Nomine sono state integrate con specifiche competenze in materia di Sostenibilità e di Corporate Governance alla luce della stretta correlazione tra le due tematiche. Il premio 'Best Corporate Governance' arricchisce la lista dei riconoscimenti di Leonardo per la conduzione responsabile del business. L’azienda è stata la prima società, tra le top ten mondiali nell’A,D&S (Aerospazio, Difesa & Sicurezza), ad ottenere la certificazione ISO 37001 'Anti bribery management system', il più importante standard internazionale relativo ai sistemi di gestione dell’anticorruzione.