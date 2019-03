13 marzo 2019- 18:15 Leonardo: Profumo, 2018 importante passo avanti su piano

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - “Il 2018 ha rappresentato un importante passo in avanti nell’esecuzione del Piano Industriale: abbiamo intrapreso le azioni necessarie e mantenuto le promesse; abbiamo raggiunto i target e superato la Guidance". A dichiararlo è l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, commentando i risultati dello scorso esercizio approvati dal cda. "Continuiamo ad essere fiduciosi sul raggiungimento di tutti gli obiettivi del Piano Industriale: crescita della top line insieme al rigoroso controllo dei costi, per una redditività di Gruppo a doppia cifra ed una importante generazione di cassa dal 2020. Nei prossimi anni -sottolinea Profumo - vogliamo accelerare ulteriormente il percorso avviato per la crescita sostenibile”.