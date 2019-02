4 febbraio 2019- 11:10 Leonardo: Profumo, con Fondazione pronti a sfida dialogo industria, scienza e cultura

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - Promuovere l'educazione scientifica e interdisciplinare; stimolare il dibattito pubblico sulle nuove tecnologie e sul loro impatto sul l'industria e sulla società; favorire il dialogo tra industria, scienza e cultura; arricchire il mondo industriale con il contributo dell'arte, della cultura e della filosofia. È la "grande sfida" che Leonardo vuole raccogliere con la nuova Fondazione Leonardo Civiltà della Macchine, presentata oggi al Maxxi. A indicarlo è stato l'amministratore delegato del gruppo Alessandro Profumo nel suo intervento alla cerimonia del presentazione della nuova istituzione. "Leonardo vuole raccogliere questa grande sfida con il proprio patrimonio di competenze e tecnologie, quale asset strategico per il nostro Paese, capace di attivare occupazione altamente qualificata e come partner privilegiato per molti Governi, portando l'Italia sui grandi tavoli dell'economia e della geopolitica mondiale e partecipando ai più innovativi progetti di sviluppo europei", ha detto Profumo. "La Fondazione vuole essere dunque uno strumento per contribuire al nuovo umanesimo industriale", ha spiegato Profumo. "Il lancio della Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine segna un momento importante sia nella storia del nostro gruppo che lo scorso anno ha celebrato il suo settantesimo anniversario, sia nel percorso di dialogo e reciproco confronto sviluppatosi nel nostro Paese tra industria e cultura, tra scienza e arte", ha sottolineato.