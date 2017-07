LEONARDO: PROFUMO, DA CINA FORTISSIMA MINACCIA

6 luglio 2017- 14:31

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - La Cina rappresenta una "fortissima minaccia" per l'industria aeronautica non solo europea ma anche americana. E' l'allarme che giunge dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. "In alcune aree stanno investendo tantissimo ma, per fortuna, non ancora negli elicotteri. Oggi non vorrei essere la parte civile di Boeing e Airbus" ha detto Profumo facendo riferimento alla crescita della Comac, l'azienda aerospaziale cinese. "Quello che hanno fatto con la Comac, lo faranno - ha avvertito Porfumo parlando al convegno dell'Aiad - in molti dei nostri settori. Per questo, dobbiamo capire come stare avanti per mantenere il vantaggio competitivo. Sicuramente, non ci regaleranno nulla". Sul fronte europeo, invece, la Brexit sembra destare minori preoccupazioni. "Abbiamo una forte presenza nel Regno Unito - ha spiegato Profumo - e dobbiamo avere la capacità di sfruttarla e far sì che questa sia un fattore di leva e un fattore abilitante per avere una presenza internazionale sui mercati dove è forte il Regno Unito". Piuttosto, l'impatto della Brexit si avrà rispetto ai programmi europei. "Bisognerà capire come il Regno Unito si interfaccerà con l'Europa", ha sottolineato Profumo.