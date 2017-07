LEONARDO: PROFUMO, DA CINA FORTISSIMA MINACCIA (2)

6 luglio 2017- 16:07

(AdnKronos) - Uno sguardo poi oltreoceano. Con gli Usa, ha assicurato Profumo, "continueremo ad avere forti rapporti" pur nella necessità di vedere meglio la direzione di marcia dell'amministrazione Trump. Inoltre, ha proseguito Profumo, "il tema europeo è assolutamente il nostro punto di riferimento. Dobbiamo avere una focalizzazione sui programmi europei dove serve una capacità di coordinamento europeo". E l'ad ha citato Mbda, la società della missilistica europea dove Leonardo detiene il 25% del capitale. "Mbda - ha detto - è un esempio e forma di aggregazione estremamente interessante. Mantiene una dimensione nazionale in una visione e coordinamento europei". Sul versante nazionale, infine, Profumo ha definito "fondamentale" l'approvazione del Libro Bianco della Difesa."Una pianificazione nel lungo periodo è assolutamente fondamentale" e "serve - ha poi aggiunto - un coordinamento tra i grandi attori a un tavolo strategico per presentarci come sistema Paese con i suoi punti di forza".