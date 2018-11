8 novembre 2018- 18:40 **Leonardo: Profumo, fiduciosi in crescita sostenibile lungo periodo**

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - “I risultati dei primi 9 mesi 2018 sono in linea con le nostre aspettative. I recenti successi commerciali in Qatar, Usa e Cina, la performance di tutti i business, il recupero degli elicotteri, l’incremento di Leonardo DRS e il controllo dei costi rigoroso ci rendono fiduciosi di poter garantire a Leonardo una crescita sostenibile di lungo periodo in linea con gli obiettivi del Piano Industriale”. A dichiararlo l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.