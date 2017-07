LEONARDO: PROFUMO, LAVORO MORETTI BASE SOLIDA PER COSTRUIRE FUTURO

28 luglio 2017- 10:00

Roma, 28 (AdnKronos) - "Il lavoro svolto da Moretti costituisce una solida, fantastica base per costruire il futuro". Ad affermarlo è stato l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, indicando, nel corso della presentazione agli analisti dei risultati del primo semestre 2017, le direttive strategiche che il gruppo intende perseguire. Un percorso che parte, ha spiegato Profumo, dal lavoro svolto dal''ex ad Mauro Moretti. "Leonardo è ora un gruppo sano, efficiente, integrato. Ora abbiamo una base molto solida per costruire un futuro importante", ha detto Profumo per il quale il gruppo ha tutte le carte in regole per "affrontare da vero leader le sfide future della competizione globale",