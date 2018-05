8 maggio 2018- 17:42 Leonardo: Profumo, no impatto da situazione politica

Roma, 8 mag. (AdnKronos) - La situazione politica italiana "non ha alcun impatto" sull'attività di Leonardo. Ad assicurarlo è l'amministratore delegato del gruppo, Alessandro Profumo, rispondendo alla domanda di un analista nel corso della presentazione dei risultati del primo trimestre del 2018. "Pur auspicando che ci possa essere presto un governo stabile, Leonardo non vede preoccupazioni neanche più a lungo termine considerando che le attuali importanti campagne internazionali non sono a guida italiana", ha spiegato Profumo. "Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi", ha aggiunto. Intanto, Leonardo, ha sottolineato Profumo, ha visto un "buon inizio d'anno con risultati in linea con il nuovo piano industriale", sulla cui realizzazione il gruppo è focalizzato al massimo. E, soprattutto dopo l'anno nero che è stato il 2017, "gli elicotteri mostrano chiari e positivi segnali di ripresa".