LEONARDO: PROFUMO, NO SPEZZATINO, FOCALIZZEREMO SFORZI PER COMPETERE (2)

6 luglio 2017- 14:11

(AdnKronos) - "Oggi -ha premesso Profumo prendendo la parola al convegno- sono sette settimane che faccio questo mestiere e non potrò che essere generico. Tuttavia, quella di tornare a 60 anni in prima elementare è una interessante esperienza". Un settore, quello dell'industria dell'aerospazio e difesa, che "guardato dall'alto da finanziatore mi preoccuperebbe", ha detto Profumo commentando uno studio presentato da Prometeia e indicando, tra i vari motivi di preoccupazione, il ciclo estremamente lungo in termini di ritorno degli investimenti. "Credo che dobbiamo guardarci in casa e lavorare tantissimo perchè se no avremo problemi molto seri", ha sottolineato Profumo.Il numero uno di Leonardo ha quindi evidenziato come vi siano "alcune attività che hanno un ritorno sul capitale a doppia cifra, altre zero". "Leoanrdo - ha proseguito - si metterà in gioco, lavorando con i fornitori, che non sono una vacca da mungere, per avviare un percorso di crescita insieme perchè quelli strategici devono aumentare le loro dimensioni per stare sul mercato. Leonardo deve capire dove focalizzare gli sforzi per essere competitiva".