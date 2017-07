LEONARDO: PROFUMO, NON POSSIAMO FARE SOLO FERRARI

28 luglio 2017- 11:46

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - "Non possiamo fare solo Ferrari" ma anche prodotti meno costosi. Ad affermarlo, ricorrendo a un paragone 'automobilistico', è l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel corso della conferenza con gli analisti. "Stiamo producendo soprattutto Ferrari. Sono prodotti fantastici ma che non tutti possono permettersi", ha detto l'ad aggiungendo che "dobbiamo produrre anche Maserati e Alfa Romeo, che sono anch'esse prodotti fantastici ma più abbordabili". "Possiamo fare elicotteri anche senza tutte le caratteristiche che hanno oggi. In qualche area - ha proseguito Profumo - dobbiamo ridurre i requisiti dei nostri prodotti per renderli più accessibili alla nostra base di clienti".