LEONARDO: PROFUMO, NUOVO PIANO A INIZIO 2018, NO DISCONTINUITà (2)

28 luglio 2017- 10:45

(AdnKronos) - "Non aspettatevi una rottura con il passato", ha puntualizzato Profumo illustrando il lavoro che attende il gruppo in questo secondo semestre dell'anno. "Nei prossimi mesi - ha spiegato l'ad - svolgeremo un'analisi settore per settore, divisione per divisione, prodotto per prodotto". Il tutto avendo "una visione di lungo terminere" per "vedere le opportunità di crescita". Fondamentale, per Profumo, è l'attività commerciale. E quella che sembra delinearsi è una vera e propria offensiva su questo fronte. "Dobbiamo sviluppare la nostra capacità commerciale, questo è incredibilmente importante. bisogna avere una visione chiara Paese per Paese, cliente per cliente". Per questo, "non voglio cambiare le responsabilità delle divisioni ma vogliamo avere responsabili Paese per Paese che siano di supporto per meglio capire le esigenze e i potenziali clienti". Profumo ha sottolineato la necessità si accelerare sulla 'customer care e customer service' dove "serve un miglioramento".