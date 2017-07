LEONARDO: PROFUMO, NUOVO PIANO A INIZIO 2018, NO DISCONTINUITà (3)

28 luglio 2017- 12:12

(AdnKronos) - "Ho detto da subito che diventare investment grade è per noi una priorità perchè i nostri clienti hanno bisogno di una controparte che possa esibire una sostenibilità di lungo termine", ha poi spiegato Profumo. "E' molto importante avere una forte posizione finanziaria in modo da assicurare i clienti e la generazione di cassa è la chiave su cui dobbiamo essere concentrati". Profumo ha poi escluso grandi variazioni nel portafoglio delle attività di Leonardo. "Penso - ha detto - che bisogna passare da un processo disciplinato. Moretti ha fatto un buon lavoro nel chiarire che siamo un gruppo dell'aerospazio e difesa. Nel prossimo piano non mi aspetto grandi cambiamenti". Sulle mosse poi che il gruppo intende compiere sul fronte delle joint venture, Atr e Mbda, Profumo ha spiegato che il focus si concentrerà sulla generazione di cassa (che, ha detto, "è abbastanza soddisfacente") e sulle capacità tecnologiche. "Nelle strategie valuteremo questi topic", ha detto Profumo. Quanto al dossier della controllata americana Drs, l'ad ha evidenziato come i risultati operativi stiano migliorando" ed "è su questa base che lavoreremo nella seconda parte dell'anno". Sempre negli Usa, interpellato sulla gara per il nuovo addestratore della Us Air Force, questa "si concluderà a fine anno e il prezzo sarà il fatto chiave", ha detto. Parlando poi dei punti di forza di Leonardo, Profumo ha voluto porre l'accento sulle professionalità interne al gruppo e della squadra di management. Squadra che non cambierà se non per "piccole iniezioni dall'esterno, come sempre avviene". Ma, ha ribadito, "non ci sarà discontinuità".