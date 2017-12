LEONARDO: PROFUMO, OSN VEICOLO PER ALLEANZA CON NAVAL GROUP

5 dicembre 2017- 20:56

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Orizzonti Sistemi Navali, la società mista costituita al 51% da Fincantieri e al 49% da Leonardo, potrebbe essere il "veicolo" e l'"attore" per arrivare a un'alleanza nel settore militare con la francese Naval Group. E' la proposta avanzata dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. "Nel caso di un eventuale accordo tra Fincantieri e Naval Group sarà necessario -ha evidenziato il top manager- prevedere misure che consentano di salvaguardare le competenze sviluppate negli anni da Leonardo in un comparto strategico per il sistema Paese, cui sono stati indirizzati significativi investimenti nazionali". "In prospettiva -ha detto Profumo- Osn potrebbe divenire la realtà che interagisce con Naval Group per la definizione dell'architettura e l'integrazione di piattaforma, sistema di combattimento e combat management system".