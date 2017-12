LEONARDO: PROFUMO, OSN VEICOLO PER ALLEANZA CON NAVAL GROUP (2)

(AdnKronos) - "Oltre alle competenze su sensori, sistemi e armamenti, Leonardo nel tempo ha consolidato le principali realtà industriali nazionali attive nei sistemi di combattimento per le unità navali militari", ha ricordato Profumo per il quale è ora "fondamentale dar seguito al memorandum d'intesa sottoscritto con Fincantieri nel 2014, applicato solo parzialmente per la Legge navale". Accordo che prevede che Orizzonti Sistemi Navali sia design authority dell'intera unità navale (piattaforma e sistema di combattimento) e dell'integrazione del sistema di combattimento , in coerenza con ruoli e responsabilità dei due partner. "Il settore navale costituisce uno dei core business di Leonardo che può vantare un'offerta ampia, articolata e capacità sistemistiche riconosciute a livello internazionale. La somma di tali attività, nel periodo 2013-2019 , ha un valore compreso tra 5 e 6 miliardi di euro", ha sottolineato Profumo.